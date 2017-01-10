Минздрав РФ хочет запретить кальяны и электронные сигареты в ресторанах

Москва, 10 января. Одним из проектов Минздрава России в рамках концепции по борьбе с курением до 2022 года является запрет на курение кальянов, электронных сигарет и других табачных нагревательных систем во всех заведения общественного питания.

Предложенная Минздравом концепция среди прочего запрещает продажу любых табачных изделий лицам, родившим после 2014 года, а также приравнивает электронные сигареты к обычным, сообщает издание «Известия».

Кроме того, Минздрав намерен запретить курение кальянов и электронных сигарет в ресторанах и кафе.