Администрация президента Бразилии случайно опубликовала пароли от аккаунтов в соцсетях

Рио-де-Жанейро, 10 января. Администрация президента Бразилии по ошибке опубликовала в Twitter пароли от всех официальных аккаунтов ведомства в социальных сетях. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Администрация президента Бразилии опубликовала сообщение в Twitter о том, что будут усилены меры безопасности в штате Риу-Гранди-ду-Норти, к сообщению прилагалось фото бойцов Национальной гвардии, которые прибудут в штат, однако вместе с фотографией были опубликованы пароли от аккаунтов администрация президента Бразилии в Twitter, Facebook и Instragram. Позднее публикация была удалена.