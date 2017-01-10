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ФБР не обследовало серверы, якобы взломанные «русскими хакерами»
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ФБР не обследовало серверы, якобы взломанные «русскими хакерами»

Сегодня 21:57
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ФБР не обследовало серверы, якобы взломанные «русскими хакерами»

Вашингтон, 10 января. Эксперты ФБР США не получили непосредственного доступа к серверам и другому оборудованию, которое якобы было взломано «русскими хакерами». Такое признание сделал директор бюро Джеймс Коми на слушаниях в сенате.

Коми признался, что сотрудники ФБР не имели доступа к оборудованию. «Мы очень уважаем частные компании, у которых был доступ и они поделились с нами тем, что они видели», — сообщил он.

При этом он не стал вдаваться в подробности относительно того, почему сотрудники бюро так и не смогли получить доступ к необходимому оборудованию после «многочисленных запросов».

Как сообщалось ранее, ЦРУ, ФБР и АНБ опубликовали доклад, в котором вновь обвинили российских хакеров во «вмешательстве в американские выборы». При этом доказательства представлены не были. Вместо этого сообщалось, что выводы были сделаны на основе анализа репортажей журналистов российского телевидения и записей в социальных сетях. 

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Накануне представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что доказательств в докладе нет из-за того, что «разведывательные службы должны охранять свои методы и источники».

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Олеся Волкова
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