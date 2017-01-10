Новый взрыв прогремел на газопроводе в Азербайджане

Баку, 10 января. На Сангачальском магистральном газопроводе вновь прогремел взрыв. Об этом журналистам во вторник сообщили официальные представители Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в 19.30 по московскому времени. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возникший на объекте пожар.

Напомним, в конце декабря стало известно о взрыве на газопроводе в Гарадагском районе Баку.

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