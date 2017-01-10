Коммунист Рашкин нашел корни проклятия Кадырова Сталину

Москва, 10 января. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров проклял Иосифа Сталина за приказ от 1944 года о депортации чеченцев и ингушей, из-за которого чеченский народ оказался «на краю пропасти».

Кадыров в своем Instagram написал, что проклинает Сталина, а также поблагодарил следующего главу СССР Никиту Хрущева за отмену этого указа.

Зампред ЦК КПРФ Валерий Рашкин считает, что причина поступка Кадырова кроется в том, что многие люди сейчас питают доверие к советскому периоду, причем даже те, кто его не застал. Особенно сильны эти настроения в 100-летнюю годовщину Октябрьской революции. Люди зачастую в своей жизни сталкиваются с коррупцией, воровством или хамством, а потому «все больше и больше возвращаются к тому периоду», передает его слова «Национальная служба новостей».