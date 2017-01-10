Минздрав РФ успокоил курильщиков насчет грядущих антитабачных мер

Москва, 10 января. Предложенный Минздравом пакет мер по борьбе с употреблением табака является лишь концепцией. В министерстве подчеркнули, что говорить о пересмотре нормативных документов пока рано.

Ранее сообщалось, что Минздрав готовит ряд проектов в рамках новой антитабачной концепции до 2022 года. Среди предложенных мер – полный запрет на курение в коммунальных квартирах, общественном транспорте, а также в личном транспорте в присутствии детей. Кроме того, Минздрав предложил запретить продажу всех табачных изделий всем, кто родился после 2015 года.

В Минздраве подчеркнули, что предложенные меры являются лишь проектным документом. Пересмотр других документов в связи с новой концепцией в министерстве назвали преждевременным.