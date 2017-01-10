ДНР сообщила о потерях ВСУ при попытке прорвать оборону Донецка

Донецк, 10 января. Украинские силовики потеряли двух человек убитыми и трех ранеными в результате неудавшегося штурма позиций армии ДНР на окраинах Донецка. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

По данным ведомства, попытке прорыва предшествовала артиллерийская подготовка с применением 122-миллиметровых гаубиц. После артиллерийских ударов украинские силовики попытались взять штурмом оборонительные позиции ДНР на северных окраинах Донецка.

«ВСУ предприняли попытку захвата позиций армии ДНР тремя группами численностью по десять человек», — говорится в сообщении.

В свою очередь военнослужащие армии ДНР открыли ответный огонь, в результате чего украинские силовики понесли потери и были вынуждены отступить. По предварительным данным, в боестолкновении погибли двое военнослужащих ВСУ, еще трое получили ранения.