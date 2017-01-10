Член-корреспондент РАН Яблоков скончался после тяжелой болезни

Москва, 10 января. Известный эколог и член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Алексей Яблоков скончался на 84-м году жизни. Об этом во вторник сообщила пресс-служба партии «Яблоко».

Согласно предварительной информации, возглавлявший фракцию «Зеленая Россия» Яблоков умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Напомним, ранее стало известно о кончине председателя правления Санкт-Петербургского отделения Союза художников Российской Федерации Альберта Чаркина.

Читайте по теме: Сообщившая о начале Второй мировой войны журналистка скончалась в возрасте 105 лет