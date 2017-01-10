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Конструкторы рассказали, когда в РФ появится гражданский сверхзвуковой самолет
Технологии

Конструкторы рассказали, когда в РФ появится гражданский сверхзвуковой самолет

Сегодня 21:37
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Конструкторы рассказали, когда в РФ появится гражданский сверхзвуковой самолет

Москва, 10 января. В России уже к 2030 году может появиться гражданский сверхзвуковой самолет. Об этом сообщает директор Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Сергей Чернышев.

По словам Чернышева, летающий демонстратор может появиться уже ближайшее время. Полноценный летающий прототип будет создан примерно через десять-пятнадцать лет.

Задачей демонстратора станет демонстрация основных технологий, которые будет использовать самолет с низким уровнем звукового удара. Серийная машины будет создана в районе 2030 года, рассказал Чернышев. По его словам, сейчас разрабатывается два варианта самолета – на 12-16 человек и на 60-80.

 

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Антон Зарубин
#самолет #чернышев
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