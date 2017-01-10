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Антикоррупционный комитет Украины начал проверку деклараций Порошенко
Украина

Антикоррупционный комитет Украины начал проверку деклараций Порошенко

Сегодня 21:56
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Антикоррупционный комитет Украины начал проверку деклараций Порошенко

Киев, 10 января. Украинское Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции начало расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко. Поводом для начала расследования стали бизнес-интересы Порошенко в России. Об этом сообщил в Facebook экс-заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин. 

Кузьмин сообщил, что в отношении президента Украины начата антикоррупционная проверка. «Дело в том, что Порошенко скрыл в своей декларации конфликт интересов», — пояснил Кузьмин.  Порошенко утаил от НАПК, что имеет бизнес и имущественные интересы в России — стране, с которой Порошенко, по его собственным словам, ведет войну и против которой вводит санкции. 

Кроме того, Порошенко мог нарушить требования закона Украины «О противодействии коррупции» в части противодействия и урегулирования конфликта интересов. 

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