СМИ раскрыли планы Apple по новому производству в США

В Избранное

Вашингтон, 10 января. Компания Apple собирается начать производство компонентов для дата-центров в городе Меса, штат Аризона, США.

Business Insider со ссылкой на официальный документ Совета по зонам внешней торговли США сообщает, что компания на участке в Меса собирается открыть высокотехнологичное производство оборудования для дата-центров компании на территории США.

Согласно документу, Apple обратилась к властям за разрешением на сборку готовых продуктов, а также беспошлинный ввоз импортных материалов и компонентов.

Источник в корпорации сообщил изданию, что все дата-центры компании, в том числе расположенные в Орегоне и Северной Каролине, осуществляют сборку оборудования самостоятельно.

Аналитики выразили мнение, что после частичного переноса производства США продукция Apple не должна подорожать. Это связано с тем, что завод в Мессе будет производить комплектующие для серверов, которые используются внутри компании, а не создаются для потребителей.

Читайте также: Apple добавит лошадей: компания представит три новинки в 2017 году