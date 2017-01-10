FAN-TV Лента новостей
Донбасс: ВСУ накрыли шквальным огнем окраины Донецка и Горловки
Новороссия

Донбасс: ВСУ накрыли шквальным огнем окраины Донецка и Горловки

Сегодня 21:26
60

ДНР: Украинские силовики накрыли шквальным огнем окраины Донецка и Горловки

Донецк, 10 января. Подразделения вооруженных сил Украины накрыли артиллерийским огнем окраины Горловки. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на главу администрации Горловки Ивана Приходько.

Он пояснил, что под ударами украинской артиллерии оказались поселки Озеряновка, Зайцево и Широкая Балка, которые расположены на окраинах Горловки.

«Около 20:00 украинская армия начала обстрелы Озеряновки, Зайцево и Широкой Балки. Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстрел продолжается», — пояснил Приходько.

Кроме того, по данным агентства, под обстрел ВСУ попали населенные пункты Спартак и Жабичево, которые расположены на северных окраинах Донецка.

комментарии
Кирилл Иванов
#ивана приходько
Новости партнеров
Эксклюзив

ФАН публикует видео взрыва, унесшего жизнь врача в сирийском городе Эль-Камышлы

Сегодня 20:20
108

Сирия новости 10 января 19:30: кровопролитные бои идут в провинции Дамаск, «Демократические силы Сирии» одерживают очередную победу над ИГ в Ракке

Сегодня 19:30
507

Невероятный цинизм: «Открытая Россия» поглумилась над самоубийствами россиян

Сегодня 19:27
362

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Сегодня 19:21
136

Сирия сегодня: помощь Алеппо и Дейр эз-Зору, 20 погибших в Идлибе из-за атаки США

Сегодня 18:57
217
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Еврокомиссия усложнит WhatsApp и Skype путь к личным данным пользователей

21:27

Донбасс: ВСУ накрыли шквальным огнем окраины Донецка и Горловки

21:26

Лавров и Чавушоглу обсудили соблюдение режима перемирия в Сирии

21:21

Лоббисты Порошенко из Вашингтона попались на глупой ошибке

21:15

Посол ОАЭ в Афганистане получил тяжелые ранения при взрыве в Кандагаре

21:13

Замглавы МИД РФ принял в Москве первую группу сирийских оппозиционеров

21:12

Медведев поддержал инициативу о санации банка «Пересвет»

21:01

ДНР ответным огнем сорвала попытку прорыва ВСУ к Донецку

21:01

Полтавченко рассказал, на каких условиях Исаакиевский собор передали РПЦ

20:50

Родственники жертв терактов в Париже и Брюсселе подали иск против Twitter

20:48

Новости Новороссии: небоевые потери ВСУ растут, Донецк начал регистрацию школьников для сдачи ГИА

20:48

Российские ученые создали материал для боевых машин-невидимок

20:46
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Еврокомиссия усложнит WhatsApp и Skype путь к личным данным пользователей
Читать
Закрыть