Донбасс: ВСУ накрыли шквальным огнем окраины Донецка и Горловки

Донецк, 10 января. Подразделения вооруженных сил Украины накрыли артиллерийским огнем окраины Горловки. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на главу администрации Горловки Ивана Приходько.

Он пояснил, что под ударами украинской артиллерии оказались поселки Озеряновка, Зайцево и Широкая Балка, которые расположены на окраинах Горловки.

«Около 20:00 украинская армия начала обстрелы Озеряновки, Зайцево и Широкой Балки. Пока информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Обстрел продолжается», — пояснил Приходько.

Кроме того, по данным агентства, под обстрел ВСУ попали населенные пункты Спартак и Жабичево, которые расположены на северных окраинах Донецка.