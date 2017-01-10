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Рогозин верит в сотрудничество России и Индии в сфере добычи алмазов
Экономика

Рогозин верит в сотрудничество России и Индии в сфере добычи алмазов

Сегодня 21:30
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Рогозин верит в сотрудничество России и Индии в сфере добычи алмазов

Нью-Дели, 10 января. Российская сторона планирует развивать сотрудничество с индийскими компаниями в таких сферах, как добыча алмазов и производство молока. Об этом журналистам заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин, прокомментировавший итоги встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Скоро мы не узнаем этот штат Гуджарат — он превратится в лидера производства в рамках той стратегии, которую продвигает премьер-министр», — отметил Рогозин.

Напомним, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин уверен в том, что компания «КамАЗ» может закрепиться в Индии.

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