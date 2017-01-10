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Замглавы МИД РФ принял в Москве первую группу сирийских оппозиционеров
Политика

Замглавы МИД РФ принял в Москве первую группу сирийских оппозиционеров

Сегодня 21:12
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Замглавы МИД РФ принял в Москве первую группу сирийских оппозиционеров

Москва, 10 января. Группа сирийских оппозиционеров была принята заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. В ходе встречи обсуждалась как политическая обстановка в стране, так и меры по выводу Сирии из сложившегося кризиса. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Как сообщается, Богданов провел встречу с представителями сирийской оппозиции, в том числе – бывшими генералами сирийской армии Мустафой Шейхом и Халедом Халяби.

В российском МИД отметили, что обе стороны во время встречи обменялись мнениями по сложившейся в Сирии военно-политической обстановки. Также были обсуждены возможности по прекращению всех боевых действий на территории страны и активизации усилий по выводу Сирии из нынешнего кризиса.

 

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Антон Зарубин
#сирия #богданов
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