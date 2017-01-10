Еврокомиссия усложнит WhatsApp и Skype путь к личным данным пользователей

Брюссель, 10 января. Еврокомиссия представила законопроект, который может ограничить доступ WhatsApp, Skype, Viber и иных мессенджеров к данным пользователей в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

Еврокомиссия представила законопроект о защите электронной информации — ePrivacy. В соответствии с ним пользователи смогут усилить контроль за своими настройками онлайн. Изменения коснутся таких мессенджеров, как WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage или Viber. Теперь им, равно как и прочим интернет-компаниям, предстоит запрашивать согласие клиентов перед тем как использовать их данные для предоставления персонализированной рекламы.

Вместе с тем, телекоммуникационные компании смогут использовать новые данные пользователей, например, такие как продолжительность разговора.