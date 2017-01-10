Посол ОАЭ в Афганистане получил тяжелые ранения при взрыве в Кандагаре

Москва, 10 января. Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Афганистане получил ранение при взрыве в Кандагаре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел ОАЭ.

«В результате теракта в доме губернатора Кандагара, посол ОАЭ в Афганистане его превосходительство Джума Мохаммед Абдулла аль-Кааби получил тяжелые ранения, также пострадали несколько дипломатов ОАЭ», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что сегодня в Афганистане произошел теракт во время встречи губернатора Кандагара Хумаюна Азими с дипломатическим представителем Объединенных Арабских Эмиратов и главой региональной полиции.