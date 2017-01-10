ДНР ответным огнем сорвала попытку прорыва ВСУ к Донецку

Донецк, 10 января. Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва позиций армии ДНР на северных окраинах Донецка. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на Министерство обороны ДНР.

В ведомстве отметили, что перед началом штурма украинские силовики провели мощную артиллерийскую подготовку с использованием гаубиц калибра 122 мм.

«ВСУ в 18:45 предприняли попытку захвата тремя группами численностью по десять человек наших позиций в районе промзоны близ поселка Спартак», — говорится в сообщении.

Подразделения армии ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия, в результате чего противник отступил. К настоящему моменту известно, что в результате столкновения погибли два украинских военнослужащих, еще трое получили ранения.