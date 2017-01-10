Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Семь человек стали жертвами пожара в садоводстве в Братске
Политика
Лавров и Чавушоглу обсудили соблюдение режима перемирия в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лавров и Чавушоглу обсудили соблюдение режима перемирия в Сирии

    21:21  10 Января 2017
    97

    Лавров и Чавушоглу обсудили соблюдение режима перемирия в Сирии

    Москва, 10 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник провел телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом проинформировала пресс-служба МИД РФ.

    В ходе диалога стороны обсудили реализацию соглашений, направленных на прекращение боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики, борьбу с терроризмом, а также развитие российско-турецких отношений.

    «Была подчеркнута важность соблюдения режима прекращения боевых действий и конструктивного подхода к подготовке предстоящей межсирийской встречи в Астане», — отметили российские дипломаты.

    Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.

    Читайте по теме: Чавушоглу: Распространение договора о перемирии в Алеппо на всю Сирию — дело ближайшего будущего

    Автор: Василий Съедин
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Россиянки Веснина и Макарова выиграли «Уимблдон» в парном разряде

        1:35 16 Июля 2017 255
        Читать
        23:55
        Вчера

        Путин поручил  внедрить бесплатное использование лабораторий для вузов

        23:44
        Вчера

        МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве

        21:26
        Вчера

        «Питбуль» Трампа пообещал американским СМИ жесткий ответ на клевету о связях с Россией
        20:32
        Вчера

        Посетителей торгового центра «Авиапарк» в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
        18:00
        Вчера

        Путин лишил стипендии спортсменов, нарушивших антидопинговые правила

        Как киевских бабушек согнали на митинг обманутых пенсионеров и снова кинули, а депутату поставили фингал

        10:58 14 Июля 2017 1756

        Сирия: кровавый бой с террористами в Джобаре под Дамаском — ФАН публикует видео

        17:44 12 Июля 2017
        12098

        Тушить цех Кировского завода мешают частные машины на дорогах и возле цеха

        13:10 12 Июля 2017
        1304

        Верховную Раду Украины блокировали националисты с палками и пиротехникой

        19:20 11 Июля 2017
        6427

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017
        11557
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россиянки Веснина и Макарова выиграли «Уимблдон» в парном разряде

        Россиянки Веснина и Макарова выиграли «Уимблдон» в парном разряде

        1:35   16 Июля 2017
        256
        Геращенко показал последнее СМС от Вороненкова

        Геращенко показал последнее СМС от Вороненкова

        23:18   15 Июля 2017
        2952
        Советник Путина предсказал повторение погодных аномалий 2017 года

        Советник Путина предсказал повторение погодных аномалий 2017 года

        17:40   15 Июля 2017
        13670
        «Ненужная бумажка» закрыла двери ЕС для Украины: о чем проговорился Климкин

        «Ненужная бумажка» закрыла двери ЕС для Украины: о чем проговорился Климкин

        17:04   15 Июля 2017
        7620