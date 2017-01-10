Лавров и Чавушоглу обсудили соблюдение режима перемирия в Сирии

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Москва, 10 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во вторник провел телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом проинформировала пресс-служба МИД РФ.

В ходе диалога стороны обсудили реализацию соглашений, направленных на прекращение боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики, борьбу с терроризмом, а также развитие российско-турецких отношений.

«Была подчеркнута важность соблюдения режима прекращения боевых действий и конструктивного подхода к подготовке предстоящей межсирийской встречи в Астане», — отметили российские дипломаты.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.

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