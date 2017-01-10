Власти США обвинили брата и племянника Пан Ги Муна во взяточничестве

Москва, 10 января. Власти США предъявили обвинение брату и племяннику бывшего генсекретаря ООН Пан Ги Муна по делу о взяточничестве.

Как сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы, обвинительное заключение было подано в суд Манхеттена. Племянника Пан Ги Муна Пан Чу Хена и его брата Пан Ги Сана обвиняют в сговоре и попытке подкупа официальных представителей стран Ближнего Востока.

Напомним, 31 декабря Пан Ги Мун покинул штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, простившись со своими подчиненными, с которыми он работал с 2007 года.