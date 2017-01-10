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Медведев поддержал инициативу о санации банка «Пересвет»
Экономика

Медведев поддержал инициативу о санации банка «Пересвет»

Сегодня 21:01
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Медведев поддержал инициативу о санации банка «Пересвет»

Москва, 10 января. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поддержал инициативу о санации проблемного банка «Пересвет». Об этом журналистам во вторник рассказал глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

«Мы получили поддержку от Дмитрия Медведева», — пояснил предприниматель в интервью ТАСС.

Напомним, в конце декабря руководство компании «Русгидро» попросило премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддержать санацию банка «Пересвет», в котором был введен мораторий на расчеты с кредиторами.

Читайте по теме: Центробанк РФ удалил из ломбардного списка облигации банка «Пересвет»

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