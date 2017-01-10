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Лоббисты Порошенко из Вашингтона попались на глупой ошибке
Украина

Лоббисты Порошенко из Вашингтона попались на глупой ошибке

Сегодня 21:15
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Лоббисты Порошенко из Вашингтона попались на глупой ошибке

Киев, 10 января. Корреспондент одного из украинских изданий по ошибке получила письмо от сотрудника американской лоббисткой компании, действующей в интересах главы Украины Петра Порошенко. В письме просят выслать информацию об олигархе, зяте бывшего президента Украины Леонида Кучмы, Викторе Пинчуке. 

Письмо от пиарщика лоббистской компании BGR Group Джефа Бирнбаума получила корреспондент издания «Страна.Ua». Письмо, очевидно, было адресовано кому-то из администрации президента Порошенко. 

В письме говорится следующее: 

«Greetings, I hope you're well. We are stepping up our drafting efforts. But we need some additional information if you have it about Pinchuk, fracking and about Konstantin. — in English if possible. Thank you and talk soon, Jeff».

Письмо можно перевести так: 

«Приветствую, надеюсь, вы в порядке. Мы наращиваем темпы наших подготовительных работ. Но нам нужна некая дополнительная информация, если она у вас есть, про Пинчука, fracking и про Константина – на английском языке, если возможно. Спасибо и скоро поговорим, Джеф».

Слово fracking имеет два значения. Первое — фрекинг, гидроразрыв разрыв пласта, один из способов добычи сланцевого газа. Именно таким методом собирались воспользоваться при добыче газа на Украине американские компании. Или же слово fracking может быть сокращением ругательства  «мать его».

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Алексей Громов
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