Российские ученые создали материал для боевых машин-невидимок

Москва, 10 января. Российские ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали метаматериал, с помощью которого можно создавать боевые машины по стелс-технологиям.

Как пояснили создатели, метаматериал представляет собой искусственно сформированные и особым образом структурированные среды, которые обладают электромагнитными или акустическими свойствами, не встречающимися в природе, что позволяет делать невидимыми предметы в определенном диапазоне электромагнитного излучения.

Создатели метаматериала отмечают, что интерес к разработке уже проявило ФГУП «Космическая связь», а также ряд других компаний российской космической и оборонной отрасли.