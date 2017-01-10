Полтавченко рассказал, на каких условиях Исаакиевский собор передали РПЦ

Санкт-Петербург, 10 января. Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ уже решен, однако здание полностью сохранит музейные функции. Об этом заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

«Вопрос решен», — сообщил глава города.

Полтавченко подчеркнул, что по договоренности между ним и патриархом собор сохранит музейно-просветительскую функцию, доступ внутрь будет обеспечен представителям всех конфессий. При этом дальнейшее содержание собора будет осуществляться за счет церкви.

«Как работал, так и будет работать», — заявил губернатор ТАСС.

Напомним, в марте прошлого года православная организация «Священная лига Святого Георгия» подала в суд иск с требованием передать в ведение Русской Православной церкви Исаакиевский собор.