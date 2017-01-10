Раскрыт секрет первого в мире беременного мужчины

Лондон, 10 января. Молодой британец Хайден Кросс, объявивший о наступлении у него беременности, является трансгендером, сменившим пол с женского на мужской. Об этом сообщает Metro.

Молодому человеку сейчас 20 лет. Манипуляции по смене пола он начал еще в 17 лет. С этого возраста он принимал гормональные препараты, а затем сделал паспорт, в котором была указана уже новая половая принадлежность. Однако потом Кросс осознал, что хотел бы родить ребенка, а потому затормозил процесс перевоплощения в мужчину.

Кросс станет родителем одиночкой, поскольку ребенок был зачат путем искусственного оплодотворения от донора спермы, которого юный британец самостоятельно искал посредством Facebook.

После того как британец родит ребенка, она завершит процесс становления мужчиной: удалит молочные железы и яичники. При этом он не намерен скрывать от своего ребенка того, что раньше был женщиной.