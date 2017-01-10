Родственники жертв терактов в Париже и Брюсселе подали иск против Twitter

Вашингтон, 10 января. Родственники и близкие жертв террористических атак в Париже и Брюсселе подали иск против популярной социальной сети Twitter.

Как считают истцы, данная соцсеть якобы стала для боевиков так называемого «Исламского государства» (деятельность данной организации полностью запрещена на территории России) мощным средством коммуникации.

Ранее стало известно о том, что бельгийские спецслужбы предупреждали о подготовке терактов во Франции и Бельгии. Об этом сообщало агентство НСН.

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