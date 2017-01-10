Генетики выяснили, как человек выбирает спутника жизни

Канберра, 10 января. Генетики из австралийского Университета Квинсленда выяснили, что люди выбирают спутника жизни по степени сходства с самим собой. Об этом сообщает научное интернет-издание «Индикатор».

Данные основываются на результатах исследования, в котором приняли участие около 25 тысяч пар. Ученые обнаружили статистическую зависимость между генетическими маркерами человека, связанными с ростом, и массой тела партнеров.

По итогам исследования было установлено, что большинство людей находят вторую половинку по степени сходства с самим собой. Решающими факторами являются рост и масса тела. Ученые утверждают, что данный подход в отборе партнера помогает сохранять в популяции ценные для выживания черты.