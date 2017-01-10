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Керри рассказал о прогрессе администрации Обамы в отношениях с Россией
Политика

Керри рассказал о прогрессе администрации Обамы в отношениях с Россией

Сегодня 20:33
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Керри рассказал о прогрессе администрации Обамы в отношениях с Россией

Вашингтон, 10 января. Администрация президента США Барака Обамы смогла достичь прогресса по ряду вопросов в отношениях с Москвой. Такое заявление сделал госсекретарь США Джон Керри во время выступления в Институте мира в Вашингтоне. 

Керри отметил, что несмотря на напряженность в отношениях между Россией и США, странам удалось достичь прогресса по ряду вопросов, например, в вопросе вывоза химоружия из Сирии, создания крупнейшего в мире морского заповедника, реализации Парижского климатического соглашения. 

«Нам действительно удалось найти путь к достижению прогресса даже с Россией», — заявил Керри.

Примечательно, что ранее в Кремле сообщили, что за время второго президентства Барака Обамы отношения между Россией и США пережили беспрецедентную деградацию. 

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Владимир Багров
#джон керри
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