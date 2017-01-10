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Чуркин дал библейский ответ сомневающимся в успехе переговоров по Сирии
Политика

Чуркин дал библейский ответ сомневающимся в успехе переговоров по Сирии

Сегодня 20:36
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Чуркин дал библейский ответ сомневающимся в успехе переговоров по Сирии

Нью-Йорк, 10 января. Переговоры по Сирии, которые должны состояться в Астане 23 января, будут результативными. В этом убежден постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

Он подверг критике коллег, которые сомневаются в этом, в частности постпреда Великобритании Мэттью Райкрофта, сравнив его с учеником Христа, не поверившим в воскресшение своего учителя. «Фомы неверующие», — заявил Чуркин журналистам.

По его словам, встреча в Астане станет важным этапом в процессе урегулирования конфликта. «У нас есть резолюция Совета Безопасности ООН 2254. Это — наша повестка», — подчеркнул Чуркин.

Напомним, Райкрофт заявил, что Лондон сомневается насчет соглашения о прекращении огня, ставшего результатом совместной работы России и Турции, и встревожен числом нарушений перемирия.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВКС РФ выполнили в Сирии поставленную президентом России задачу, передает НСН.

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