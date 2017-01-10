Сирия сегодня: Алеппо получил три тонны гумпомощи, боевики ИГИЛ атаковали Дейр эз-Зор

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Сирия, 10 января. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отчитался о доставке гуманитарной помощи в Алеппо, атакой на Идлиб США пытались сорвать перемирие в САР, боевики ИГ* устроили кровавый теракт в Дейр эз-Зоре. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Гумпомощь для Алеппо

По данным Минобороны РФ, Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за последние 24 часа передал жителям Алеппо три тонны гуманитарной помощи.

В бюллетене ведомства указано, что за последние сутки в Алеппо были проведены шесть гуманитарных акций: в районах Шейх-Таха, Аль-Исмаилия, Аз-Захра, Захабия, Шейх-Максуд и в школе Мааз Бен Джабаль. Также сообщается, что в городе продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости всем нуждающимся жителям восточной части Алеппо.

Провокация США

Член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк уверен, что бомбежка провинции Идлиб американской авиацией выглядит как провокация.

Железняк подчеркнул, что атака не только унесла жизни ни в чем не повинных сирийских граждан, но и ударила по режиму перемирия, достигнутого с таким трудом. «Это выглядит, как провокация со стороны американских «ястребов», которые крайне не заинтересованы в прекращении войны в Сирии», — заявил Железняк, подчеркнув, что на этой войне «ястребы» зарабатывают огромные деньги. Член комитета по международным делам Госдумы РФ также добавил, что Россия делает все возможное, дабы сохранить столь хрупкое перемирие в измотанной войной стране.

Напомним, что ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что 3 января бомбардировщик Б-52 США без предупреждения российской стороны атаковал город Сармада в провинции Идлиб. Жертвой варварского авиаудара стали 20 человек.

Боевики ИГ обстреляли Дейр эз-Зор

Очередные атаки боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ — прим. ред.) привели к большому числу жертв и пострадавших среди мирного населения, передает SANA. На этот раз террористы напали на жителей города Дейр эз-Зор: во второй половине дня радикалы обстреляли жилые кварталы. Издание сообщает, что террористы также нанесли ущерб имуществу граждан и городской инфраструктуре.

* Организация запрещена на территории РФ.