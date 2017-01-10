Задержан мужчина, захвативший заложников в Алабаме

Таскалуса (Алабама, США), 10 января. Неизвестный захватил заложников в здании банка в городе Таскалуса, штат Алабама. К счастью, спустя непродолжительное время злоумышленника удалось задержать.

Захват восьми заложников произошел в банке близ университетского кампуса в 8.30 утра по местному времени. Злоумышленник действовал в одиночку; он ворвался в здание банка еще до его открытия. На тот момент в здании находились только сотрудники — восемь человек. Преступник взял их в заложники.

Спустя некоторое время полиция задержала мужчину. В результате инцидента никто не пострадал, сотрудники банка в настоящий момент встречаются со своими родственниками, передает Fox News.