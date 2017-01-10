Сирия новости 10 января 22:30: спецназ США ликвидировал «министра финансов» ИГ в Дейр эз-Зоре, тысячи беженцев остались без крова в Эль-Кунейтре

Сирия, 10 января. В Алеппо взорвался склад боеприпасов, принадлежащий «Хезболле», боевики обстреляли жилые районы Дейр эз-Зора, в Эль-Кунейтре тысячи беженцев остались без крова в результате непогоды. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

Артиллерия Сирийской арабской армии обстреляла позиции боевиков в районе населенных пунктов Аль-Мардж и Джисрейн к востоку от Дамаска. Об этом сообщают оппозиционные источники.

Провинция Латакия

В районе Джебель Туфахия и Джебель-аль-Акрад на севере провинции Латакия продолжаются ожесточенные бои между отрядами сирийской армии и боевиками ССА. Правительственные войска, занимающие стратегические позиции, продолжают успешное наступление в регионе.

Провинция Алеппо

Оппозиционные источники сообщают о взрыве склада боеприпасов «Хезболлы» в районе населенного пункта Башкой в северной части провинции Алеппо. Источники утверждают, что эхо взрыва было слышно практически во всех пригородах Алеппо. Сообщений об убитых пока не поступало. Однако информация на данный момент не получила официального подтверждения.

Провинция Хомс

ВВС международной антитеррористической коалиции уничтожили два оружейных склада ИГ* в районе Пальмиры в ходе кампании против террористической группировки в Сирии и Ираке.

Провинция Дейр эз-Зор

Несколько мирных жителей погибли в результате обстрела боевиками группировки «Джебхат Фатах аш-Шам»*** жилых районов города Дейр эз-Зор. Несколько человек были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

Как сообщает сирийское арабское информационное агентство САНА, ракеты и снаряды, выпущенные боевиками в последние дни, нанесли большой ущерб инфраструктуре города.

В свою очередь, ВВС Сирии нанесли три авиаудара по позициям ИГ в районе Дейр эз-Зора.

Параллельно с этим спецназ США успешно провел в провинции операцию по устранению одного из главарей ИГ, т.н. «министра финансов» группировки Абу Анаса аль-Ираки.

ВВС международной антитеррористической коалиции уничтожили нефтяную вышку, которую использовали террористы в районе Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

Двое боевиков ССА** были ликвидированы в результате столкновений с силами сирийской армии в районе населенного пункта Хирбат Газала в восточной части провинции Даръа.

В то же время оппозиционные источники сообщили, что боевики уничтожили зенитную самоходную установку севернее деревни Аль-Нуайма.

Провинция Ракка

Международная антитеррористическая коалиция заявила, что в результате ударов ее авиации в районе Ракки было ликвидировано 6 террористов ИГ. Также были повреждены линии снабжения террористов и уничтожено несколько заминированных автомобилей.

Кроме того, авиаудары коалиции уничтожили два принадлежащих террористам автомобиля, один из них заминированный, в районе населенного пункта Айн Исса.

Провинция Хасака

Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, на котором запечатлены повреждения, нанесенные в ходе мощного взрыва, прогремевшего в городе Эль-Камышлы в провинции Хасака на границе с Турцией.

Взрывное устройство было размещено в автомобиле, припаркованном рядом с почтовым отделением города.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва погиб Кахраман Омар, координатор медицинской службы в курдских отрядах «Аль-Асаеш».

Провинция Эль-Кунейтра

Тысячи сирийских беженцев оказались без укрытия на юго-западе провинции Эль-Кунейтра, после того как обрушившиеся три дня назад на регион штормовые ветра, снегопад и наводнения уничтожили их палатки в районе Голанских высот.

Отмечается, что терпящие бедствие беженцы уже несколько месяцев не получают гуманитарную помощь, в том числе – топливо, необходимое в зимний период.

Ирак

Правительственные войска, отбившие сегодня у террористов ИГ два района в восточной части Мосула, готовятся закрепить успех и освободить от боевиков соседний район Аль-Малия.

В то же время ВВС международной коалиции уничтожили захваченное террористами здание в районе населенного пункта Аль-Хувейджа.

В районе Мосула самолеты коалиции нанесли семь ударов, в результате которых были уничтожены семь удерживаемых террористами зданий, четыре машины со взрывчаткой, два склада оружия, вырытый боевиками тоннель и ряд других объектов, принадлежащих ИГ.