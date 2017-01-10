Двое в костюмах Ку-клукс-клана сорвали слушания в сенате США

Вашингтон, 10 января. Полиция задержала в здании сената США двух человек в костюмах Ку-клукс-клана, которые пытались сорвать обсуждение кандидатуры на пост министра юстиции. Об этом сообщил американский телеканал Sky News.

После начала слушаний по утверждению сенатора Джеффа Сешнса в качестве нового министра юстиции США два человека, которые находились в зале в качестве зрителей встали и начали выкрикивать лозунги против кандидата. Полиция быстро вывела из зала дебоширов. Через несколько минут ситуация повторилась, однако на этот раз нарущителем порядка стала женщина.

Позднее, в здании сената США были задержаны двое мужчин в костюмах Ку-клукс-клана, которые также выражали протест против кандидатуры сенатора Джеффа Сешнса.