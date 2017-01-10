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Две трети случаев заражения ВИЧ в Европе приходится на Россию
Общество

Две трети случаев заражения ВИЧ в Европе приходится на Россию

Сегодня 20:06
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Две трети случаев заражения ВИЧ в Европе приходится на Россию

Брюссель, 10 января. Почти две трети новых случаев заражения ВИЧ в Европе приходится на Россию. Это следует из совместного доклада Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения.

Уточняется, что речь идет только о зарегистрированных случаях. В докладе приводятся данные за 2015 год, более свежие данные пока недоступны. 

«В 2015 г. показатели заболеваемости ВИЧ — инфекцией широко варьировались между странами Европейского региона ВОЗ. В Российской Федерации этот показатель составил 67,0 на 100 тыс. населения и он был самым высоким в регионе», — отмечается в докладе.

В 2015 году в Европе было зарегистрировано 153 тыс. новых случаев заражения ВИЧ. При этом на Россию пришлось 64% всех случаев в регионе. Всего в Европе заражены ВИЧ 2 003 674 человека, из них в России — 1 011 377 человек. 

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