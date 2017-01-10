Европейские политики обратились к Трампу с нескромной просьбой о России

Вашингтон, 10 января. 17 политиков из Европы потребовали от избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отказаться от курса на нормализацию отношений с Российской Федерацией.

Открытое письмо подписали такие европейские деятели, как бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-глава Румынии Траян Бэсеску и экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Политики утверждают, что восстановление российско-американского диалога якобы «подорвет доверие» к США.

Напомним, ранее стало известно о том, что новый президент США Дональд Трамп может встретиться с главой России Владимиром Путиным.

Читайте по теме: Красная тряпка для Трампа: как спецслужбы, обвиняя РФ, убили свободу слова в США