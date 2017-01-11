Курды потеряли командира полиции при взрыве в Эль-Камышлы

Эль-Камышлы, 11 января. При взрыве в городе Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии погиб командующий курдских сил безопасности Асаиш.

Взрыв прогремел рядом с центральным почтамтом в городском районе Сабаа Бахрат. Взрывное устройство, сообщают курдские силы безопасности, было закреплено в автомобиле курдской полиции незадолго до взрыва и было приведено в действие дистанционно. В машине в момент взрыва находились сам командующий Асаиш, а также два офицера. Сотрудники получили средние и тяжелые ранения, командующий погиб на месте. На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее Газета.ру сообщила, что при авиаударе бомбардировщика Б-52 ВВС США в провинции Идлиб погибли 20 мирных граждан.