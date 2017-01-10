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ФАН публикует видео взрыва, унесшего жизнь врача в сирийском городе Эль-Камышлы
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    ФАН публикует видео взрыва, унесшего жизнь врача в сирийском городе Эль-Камышлы

    20:20  10 Января 2017
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    ФАН публикует видео взрыва в сирийском городе Эль-Камышлы

    Эль-Камышлы, 10 января. Мощный взрыв погремел в сирийском городе Эль-Камышлы, что на северо-востоке Сирии. Источник Федерального агентства новостей прислал в редакцию видео, на котором запечатлены повреждения, нанесенные ударной волной и разлетевшимися осколками.

    Сообщается, что взрывное устройство было размещено в автомобиле, припаркованном рядом с почтовым отделением города. В результате взрыва один человек погиб и еще один получил серьезные ранения.

    Видеозапись демонстрирует практически полностью уничтоженный остов взорванного автомобиля, осколочные повреждения рядом стоящих машин и огромную лужу крови, оставшуюся от погибшего.

    В главном командовании курдских сил безопасности Асаиш (Asayish) заявили, что целью атаки стал член их организации — доктор Кахамар Омари, которому незадолго до взрыва позвонил неизвестный и попросил спуститься в машину. Это и привело к его гибели. Второго гражданского срочно отправили в ближайшую больницу, где за его жизнь борются врачи. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

    Карта Эль-Камышлы

    Автор: Сергей Чемеков
    #кахамар омари
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