Самсонов: «Металлург» сможет удержать Кубок Гагарина

Москва, 10 января. Для «Металлурга» нет ничего возможного в том, чтобы вновь выиграть Кубок Гагарина. Так считает вратарь молодежной сборной России и магнитогорского клуба Илья Самсонов.

По его словам, состав игроков, как и отношения между ними, почти не изменились. Кроме того, остались лидеры, и сохранился уровень игры.

«И отношения в команде не поменялись — по-прежнему обстановка как в семье. Ничего невозможного в том, чтобы удержать титул, я не вижу. Сейчас мы со всей серьезностью относимся к каждому сопернику, и я даже не заглядываю в турнирную таблицу», — сказал Самсонов газете «Известия».

Напомним, «Металлург» дважды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезоне 2013–2014 и 2015–2016 года.