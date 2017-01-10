Палач ИГИЛ попал под санкции США

Вашингтон, 10 января. США внесли в санкционный список британского подданного Александа Эмона Коти (Alexanda Amon Kotey), который является одним из палачей ИГИЛ. Об этом сообщает Госдеп.

В сообщении Госдепа уточняется, что Коти является одним из четырех членов бригады по совершению казней в ИГИЛ (запрещено в России). Еще одним знаменитым участником группы под условным названием «Битлз» был «Джихадист Джон» — также гражданин Великобритании. Он был ликвидирован ударом британского беспилотника в Сирии в 2015 году.

Американская сторона уверена, что Коти принимал участие в казнях и несет ответственность за удержание в плену и гибель иностранных граждан, в том числе многих известных журналистов.

Кроме того, в санкционный список была внесена экстремистская группировка исламистского толка под названием «Джамаа Аншарут Даула», которая действует в Индонезии с 2015 года.