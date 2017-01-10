Володин потребовал составить список депутатов, не оплачивающих услуги ЖКХ

Москва, 10 января. В Госдуме РФ планируют составить список депутатов, которые не оплачивают услуги ЖКХ, проживая в служебных квартирах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы сделаем анализ и по прогульщикам, и по должникам за коммуналку. Мы сегодня это обсуждали на совете: что каждая фракция составит списки и огласит, чтобы не позорили ни фракцию, ни думу, ни звание депутата», — пояснил он.

Володин отметил, что некоторые депутаты, переизбранные после предыдущего шестого созыва, оставили за собой служебное жилье, однако так и не оплатили коммунальные услуги за несколько месяцев.