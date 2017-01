Антикремлевские войны: американские демократы ведут планету к ядерному холокосту

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Democrats are Playing With Fire on Russia («Демократы играют с огнем в отношениях с Россией»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом CounterPunch.

Через два месяца после поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах в США конгрессмены-демократы единодушно заявили: «Виновата Россия». Лидеры партии еще крепче ухватились за подход, который доказал свою несостоятельность еще во время президентской кампании, — пытаться «повязать» Кремль вокруг шеи Трампа.

Более заинтересованные в играх с прессой, нежели в решении экономических проблем избирателей штатов «Ржавого пояса» и других, которые передали президентство Дональду Трампу, руководящие демократы выбрали себе козла отпущения — Владимира Путина, вместо того чтобы изучать, как они потеряли связь с избирателями из рабочего класса. Между тем такая подстрекательская риторика в отношении России крайне опасна. Она может привести к военному противостоянию между двумя странами, каждая из которых имеет тысячи ядерных боеголовок.

В прошлый четверг на заседании комитета Сената по вооруженным силам по вопросу иностранных киберугроз высокопоставленный чиновник Джек Рид (демократ от штата Род-Айленд) осудил «отказ России от международного порядка, установленного после холодной войны, и агрессивные действия против своих соседей». Также он осудил «режим с ценностями и интересами, столь противоположными нашим собственным». Это было такое красноречие, которое бы заставило Джона Фостер Даллеса (американский политик-республиканец, занимавший пост государственного секретаря США при президенте Дуайте Эйзенхауэре — прим. ФАН) или Барри Голдуотера (политик, кандидат Республиканской партии в президенты США на выборах 1964 года, сенатор от штата Аризона — прим. ФАН) им гордиться.

Как и многие другие сенаторы в комитете, Рид, казалось бы, стремился разжечь новую холодную войну, обвиняя «супостата» в киберагрессии. «В дополнение к краже информации из Национального комитета Демократической партии и кампании Клинтон, — сказал он. — И тщательного отбора информации, перед тем, как сделать ее достоянием общественности, российское правительство также распространило сфабрикованную новость и заговоры по всему обширному ландшафту социальных сетей».

Российское правительство, возможно, и взломало сервер Национального комитета Демократической партии и сервер с письмами Клинтон, и даже могло передать эти письма в WikiLeaks. Но это вовсе не доказано.

В минувшие выходные после выхода «нашумевшего» доклада канцелярии директора Национальной разведки Джеймса Клеппера, документ подвергся резкой критике бывшего журналиста Associated Press и Newsweek Роберта Пэрри. Разобрав весь 25-страничный доклад по косточкам, Пэрри отметил, что он «не содержит никаких прямых доказательств того, что Россия отправляла электронные письма Национального демократического Комитета и председателя кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты в WikiLeaks».

Перри добавил: «Доклад разведки больше похож на компендиум причин — подозревать, что Россия — источник информации. Документ построен в основном на том, что у России был мотив для этого из-за ее пренебрежения к кандидату от демократов Клинтон и потенциала для дружеских отношений с кандидатом от республиканцев Трампом. Но дело, в представленном виде, однобоко и лишено всяких реальных доказательств».

В то время как стенографические записи официальных претензий доминировали в СМИ 6 января, существенные недостатки только сейчас выходят на свет в прессе. Например, статья, которая появилась в субботу в The New York Times за авторством Скотта Шейна, гласила: «В публичном докладе отсутствует именно то, что так ожидали увидеть многие американцы: конкретные улики, которые бы подтвердили заявления агентств о том, что российское правительство совершило взлом».

В статье также говорилось: «При нынешнем раскладе дел, многие в Вашингтоне ожидали, что разведка сделает серьезное заявление, чтобы стереть оставшуюся неопределенность. Вместо этого, сообщение от агентства сводится к формуле «поверьте нам». Ничего не сказано об экспертизе, проведенной для распознавания деятельности известных хакерских групп, ни о перехваченных сообщениях между Кремлем и хакерами, никакого намека на шпионов пропагандистской машины Москвы».

Но законодателей-демократов не интересуют сомнения или оговорки. Они считают, что проблема российского взлома является политически победной. Правда это или нет, но это, безусловно, удобный способ уклониться от отрезвляющих уроков, которые нужно было усвоить еще с прошлых выборов: заявлениям Демократической партии о борьбе за интересы трудового народа не стоит доверять.

В то же время энтузиазм в борьбе против Путина быстро становится важной частью образа демократов в глазах общественности в 2017 году. И, к сожалению, партия в дальнейшем будет вносить свой значительный вклад в демонизацию российской власти.

Реальность мрачна и потенциально катастрофична. Подталкивая к еще большей поляризации с Кремлем, демократы в Конгрессе увеличивают вероятность военной конфронтации с Россией. Объединяясь с подобными сенаторами-республиканцами, такими как Джон Маккейн и Линдси Грэм, чтобы оказать двухпартийное давление на эскалацию конфликта, демократы доведут до того, что администрация Трампа пойдет безрассудным ходом.

Этот подход уже реализуется. Это хуже, чем безответственно. Это безумие, которое может привести к ядерному холокосту.