Житель Дагестана попытался отправить в Москву своего осла на автобусе

Махачкала, 10 января. Житель Дагестана сделал попытку отправить парнокопытное животное в путешествие в багажном отделении пассажирского автобуса.

По свидетельству очевидцев ситуация вызвала и у водителя, и у пассажиров сначала недоумение, а потом смех. Мужчина принес осла на руках к рейсовому автобусу и предложил водителю погрузить его в багажное отделение с уверениями, что животное смирное и в пути неприятностей не доставит и, в принципе, само является транспортным средством. Водитель наотрез отказался, несмотря на уговоры владельца ослика. Пассажиры, правда, спрашивали, есть ли у парнокопытного билет и документы. Получив отказ, мужчина погрузил осла в багажник автомобиля и уехал.