Минюст РФ признал «Нелегалов.Нет» НКО-иноагентом

Москва, 10 января. Министерство юстиции Российской Федерации добавило в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, НКО «Нелегалов.Нет». Об этом во вторник проинформировала пресс-служба ведомства.

Как отметили представители Минюста РФ, данное решение принято по итогам проведения внеплановой проверки документов.

Напомним, ранее стало известно о том, что в перечень НКО-иноагентов был добавлен информационно-аналитический центр «СОВА».

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