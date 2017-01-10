Стало известно, какие продукты в России сильнее всего подорожали в 2016 году

Москва, 10 января. За минувший год в России сильнее всего выросла цена на сливочное масло, которое стало на 20,5% дороже по сравнению с ценой 2015 года. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат).

Цены заметно выросли и на другие молочные продукты, которые за год подорожали на 9,5%. Дороже стали рыба и морепродукты, за год их цена выросла на 8,6%.

Также было зафиксировано падение цен на ряд продуктов питания, среди которых овощи и фрукты, подешевевшие на 6,8%. Сахар стал дешевле 6%, а яйца на 0,7%. Отмечается, что средняя стоимость минимального набора продуктов питания в России за 2016 год выросла на 3,5%.