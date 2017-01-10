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Новости Новороссии: небоевые потери ВСУ растут, Донецк начал регистрацию школьников для сдачи ГИА
Новороссия

Новости Новороссии: небоевые потери ВСУ растут, Донецк начал регистрацию школьников для сдачи ГИА

Сегодня 20:48
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Новости Новороссии: небоевые потери ВСУ растут, донецкие школьники регистрируются для сдачи ГИА

Новороссия, 10 января. Один боец ВСУ погиб и двое ранены в результате неосторожного обращения с оружием в ходе конфликта между ними, донецкие школьники регистрируются для сдачи ГИА, в Донецке открылась фотовыставка.

Боец ВСУ погиб и двое ранены в результате конфликта

Один боец ВСУ был убит и двое других ранены в результате конфликта между ними в районе населенного пункта Троицкое. Об этом сообщил Луганский Информационный Центр (ЛУЦ) со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР майора Андрей Марочко.

Глава силового ведомства республики уточнил, что в результате конфликта между военнослужащими произошел взрыв гранаты Ф-1, что и привело к гибели одного из них, в то время как двое других были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Марочко отметил, что украинское командование, которое не в силах контролировать уровень дисциплины в рядах своих войск, продолжает скрывать «небоевые потери» в т.н. зоне АТО.

Представитель ЛНР напомнил, что несколько украинских военнослужащих стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в первые дни нового года.

В ДНР началась регистрация участников ГИА

В Донецкой народной республики во вторник началась регистрация участников Государственной итоговой аттестации (ГИА). Впервые подача документов будет осуществляться в печатном и электронном виде одновременно. Об этом сообщила и.о. начальника Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Наталья Стовба.

Донецкие школьники смогут зарегистрироваться для сдачи экзамена до 20 февраля на сайте службы и создать личный кабинет, где будет указано, какие экзамены они сдают. Позже на электронную почту школьников придет приглашение, а после сдачи экзамена ученики смогут узнать на сайте свои оценки.

Помимо электронной регистрации участники экзамена обязаны сдать документы в печатном виде, в том числе заявление, соглашение на обработку личных данных, справку из школы и копии документов, удостоверяющих личность.

Глава службы образования республики особо подчеркнула, что при проверке результатов экзаменов будут использоваться цифровые штрих-коды, призванные обеспечить объективность оценки, так как педагоги не будут знать имя ученика, чью работу они проверяют.

Архивное фото

В Донецке открылась фотовыставка, посвященная жизни республики

В Донецком республиканском художественном музее открылась фотовыставка «Есть только миг», посвященная жизни в ДНР. Выставка включает 50 работ как профессиональных фотографов, так и любителей, проживающих в разных городов Донецкой народной республики.

Представленные работы выполнены в разных жанрах — портрет, пейзаж, репортажные снимки — и отражают как военные события в республике, так и повседневную мирную жизнь ее граждан. Выставка продлится до 20 января.

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Андрей Бодров
#марочко
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