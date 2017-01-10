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Более десяти человек погибли при крушении лодки у берегов Танзании
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Более десяти человек погибли при крушении лодки у берегов Танзании

Сегодня 19:25
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Более десяти человек погибли при крушении лодки у берегов Танзании

Додома, 10 января. Около побережья Танзании потерпела крушение моторная лодка, на данный момент известно о 12 погибших.

Лодка шла курсом по направлению к Занзибару в Индийском океане, сообщают источники. Ориентировочной причиной крушения считается сильное волнение на море. Также не исключается вариант перегруза морского транспортного средства. Региональная полиция сообщает, что из воды подняты двенадцать тел, среди которых семь женщин и пять мужчин. Во время поисковой операции из воды были спасены 27 человек. Сколько пассажиров было на борту лодки пока не установлено.

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Алексей Громов
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