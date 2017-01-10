Войска РХБЗ дадут отпор «диверсантам» в условиях химического нападения

Москва, 10 января. В Западном военном округе (ЗВО) стартует учебно-методический сбор с инструкторами радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что военнослужащие проведут занятия с использованием специальных машин радиационной и химической разведки и автомобильной лаборатории. Специалистам предстоит повысить навыки РХБ разведки, дегазации и дезактивации техники, а также преодоление зараженных участков местности и постановку дымовых завес.

Кроме того, военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам в условиях применения химического оружия и радиационного заражения местности.