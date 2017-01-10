FAN-TV Лента новостей
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 38 человек
Весь мир

Число жертв теракта в Кабуле возросло до 38 человек

Сегодня 19:24
49

Число жертв теракта в Кабуле возросло до 38 человек

Кабул, 10 января. Число погибших в результате теракта в столице Афганистана возросло до 38 человек. Об этом журналистам во вторник поведали представители правоохранительных органов страны.

Согласно предварительным данным, еще более 70 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Ответственность за трагедию взяли на себя боевики «Талибана» (деятельность данной организации запрещена на территории Российской Федерации).

Напомним, ранее стало известно о двух взрывах в Кандагаре. В результате теракта погибли три человек.

Читайте по теме: Более 20 человек погибли в результате двух взрывов в Кабуле

комментарии
Василий Съедин
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 10 января 19:30: кровопролитные бои идут в провинции Дамаск, «Демократические силы Сирии» одерживают очередную победу над ИГ в Ракке

Сегодня 19:30
189

Невероятный цинизм: «Открытая Россия» поглумилась над самоубийствами россиян

Сегодня 19:27
165

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Сегодня 19:21
87

Сирия сегодня: помощь Алеппо и Дейр эз-Зору, 20 погибших в Идлибе из-за атаки США

Сегодня 18:57
148

Главные новости 10 января

Сегодня 18:35
193
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Задержан мужчина, захвативший заложников в Алабаме

20:14

Самсонов: «Металлург» сможет удержать Кубок Гагарина

20:12

Двое в костюмах Ку-клукс-клана сорвали слушания в сенате США

20:08

Две трети случаев заражения ВИЧ в Европе приходится на Россию

20:06

Минюст РФ признал «Нелегалов.Нет» НКО-иноагентом

19:55

Палач ИГИЛ попал под санкции США

19:55

Житель Дагестана попытался отправить в Москву своего осла на автобусе

19:42

Володин потребовал составить список депутатов, не оплачивающих услуги ЖКХ

19:37

Ученые воссоздадут нацистских суперкоров к 2025 году

19:37

Стало известно, какие продукты в России сильнее всего подорожали в 2016 году

19:35

Украина сократила отбор газа из хранилищ, несмотря на холода

19:35

Жители Алеппо получили три тонны гумпомощи от России

19:34
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Задержан мужчина, захвативший заложников в Алабаме
Читать
Закрыть