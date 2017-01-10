Число жертв теракта в Кабуле возросло до 38 человек

Кабул, 10 января. Число погибших в результате теракта в столице Афганистана возросло до 38 человек. Об этом журналистам во вторник поведали представители правоохранительных органов страны.

Согласно предварительным данным, еще более 70 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Ответственность за трагедию взяли на себя боевики «Талибана» (деятельность данной организации запрещена на территории Российской Федерации).

Напомним, ранее стало известно о двух взрывах в Кандагаре. В результате теракта погибли три человек.

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