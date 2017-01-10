Неизвестный захватил в Алабаме заложников в банке

Монтгомери, 10 января. Американские СМИ сообщают, что на территории студенческого городка Университета Алабамы произошел захват заложников в банке.

По информации, предоставленной сотрудниками полиции местным СМИ, неизвестный мужчина успел войти в здание банка на территории студенческого городка Университета Алабамы до его официального открытия. Мужчина был вооружен и пригрозил находящимся в офисе людям оружием. Сейчас территория оцеплена, на месте работают спецназ и полиция. Сколько человек находится в заложниках, не уточняется.