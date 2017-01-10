«ВКонтакте» удивила пользователей новым семейным статусом

Москва, 10 января. Соцсеть «ВКонтаке» предоставила живущим в гражданском браке пользователям обозначить свое семейное положение в новой графе. С сегодняшнего дня в «ВКонтакте» появился статус «В гражданском браке», доступный как в мобильной, так и в веб-версии.

Как сообщили представители российской компании порталу vc.ru, новшество было введено не только с учетом интересов пользователей, проживающих в гражданском браке, но и для рекламы стартовавшего на ТНТ сериала «Гражданский брак», в котором описывается жизнь не готовой расписаться пары.

Отмечается, что статус станет доступен в мобильном приложении во время очередного обновления. При этом «ВКонтакте» заверяет, что новая графа «семейного положения» никуда не исчезнет после окончания промокампании сериала.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила новый раздел – «Истории», напоминающий аналогичный раздел в Instagram. Фото и видео будут автоматически удалятся спустя сутки после публикации.