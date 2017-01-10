Ученые воссоздадут нацистских суперкоров к 2025 году

Амстердам, 10 января. Голландский эколог Рональд Годери заявил о серьезном продвижении в попытках возродить породу коров, выведенных нацистами. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По словам ученого, он выведет коров к 2025 году. Суперкоровы вымерли еще в 1627 году, поэтому, чтобы его восстановить, ученому пришлось прибегнуть к методу дедоместикации. Сейчас ученые вывели четвертое поколение животных; ожидается, что к седьмому поколению удастся получить точную копию суперкоровы ,вымершей и воссозданной нацистскими учеными.

Попытки воссоздать корову начались в 1920-х гг. зоологами Хайнцом и Люком Хеками. Для немецкой мифологии особое значение имел вымерший вид европейского дикого быка. Путем гибридизации нацистским ученым удалось вывести животное, которое они посчитали первобытным туром, и предъявили в пропагандистских материалах как иллюстрацию силы и чистоты Третьего рейха.

Такие животные почти дожили до нашего времени. Последнее стадо нацистских коров было куплено британским фермером в 2009 году. Однако спустя пять лет ему пришлось их усыпить из-за неконтролируемой агрессии по отношению к человеку.